ولايات برازيلية تشدّد القيود المرتبطة بكورونا مع تزايد الإصابات

فرضت مدن وولايات برازيلية حزمة جديدة من القيود في محاولة لاحتواء موجة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 تهدد بإرهاق مستشفياتها المكتظة بالفعل.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تكافح البرازيل التي تجاوز عدد الوفيات فيها 250 ألفا، للتعامل مع موجة متزايدة من الإصابات التي دفعت بوحدات العناية المركزة إلى حافة الهاوية في عدد كبير من بؤر الإصابات.ولا تزال البلاد تعتمد على استجابة جزئية لفيروس كورونا، إذ تضع الولايات والمدن في شكل فردي سياساتها الخاصة، في ظل استمرار هجمات الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي ينتقد الإجراءات التقييدية والكمامات.وأمرت ولاية ساو باولو البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، هذا الأسبوع بإغلاق الحانات والمطاعم الساعة الثامنة مساءً.كما فرضت مدن عدة حظر تجول وأغلقت ولاية بارانا في جنوب شرق البلاد الأعمال غير الأساسية وفرضت حظر تجول من الثامنة مساءً إلى الخامسة صباحًا اعتبارًا من أمس الجمعة.وستعتمد ولاية ريو جراندي دو سول القريبة الإجراء نفسه ابتداء من الإثنين.بدورها، أمرت العاصمة برازيليا بإغلاق المدارس وجميع الأعمال غير الأساسية اعتبارًا من الأحد.في الأثناء، أغلقت ولاية باهيا في شمال شرق البلاد متاجر البيع بالتجزئة غير الضرورية.وكشف حاكم باهيا روي كوستا أنّ "نظامنا الصحي على وشك الانهيار".وتابع أنّ "البرازيل ستغرق في الفوضى خلال أسبوعين. المشكلة تزداد سوءًا في جميع أنحاء البلاد... لم نواجه وضعا كهذا من قبل".