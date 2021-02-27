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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة هايتى تؤكد مقتل 25 شخصا واختفاء 200 سجين فى حادث هروب من سجن

السبت 27/فبراير/2021 - 05:44 ص
حادث هروب من سجن
حادث هروب من سجن
وكالات
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أكدت حكومة هايتي أن 25 شخصا لقوا حتفهم ولاذ 200 نزيل بالفرار بعد يوم من وقوع حادث هروب من سجن قرب العاصمة بور أو برينس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال متحدث باسم الحكومة للصحفيين، أن ستة سجناء من بين القتلى خلال حادث الهروب الذي وقت يوم الخميس من سجن "كرو دي بوكيه" الذي يقع في أحد ضواحي العاصمة.

ولم يتم حتى الآن تحديد هوية غالبية القتلى الذين سقطوا في حادث الهروب من السجن.

وكان أنيل جوزيف، وهو زعيم عصابة خطير، من بين السجناء الستة الذين لقوا حتفهم. وقتل جوزيف على بعد مئة كيلومتر شمال غرب السجن يوم الجمعة بعدما هاجم ضباط شرطة.

ومن بين القتلى مدير السجن الذي لم يتم الكشف عن هويته وقامت السلطات بإعادة السجناء إلى مجمع السجن.

وفي عام 2014، فر عشرات السجناء من مركز الاحتجاز بعد قيام مجموعة من المسلحين باطلاق سراح زملائهم المسجونين.

وأفادت تقارير صحفية بأن السجن كان يضم أكثر من 1500 سجين قبل حادث الهروب.

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