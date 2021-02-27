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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توجيه الاتهامات لأكثر من 300 شخص لدورهم فى أعمال الشغب بمبنى الكابيتول

السبت 27/فبراير/2021 - 05:42 ص
أعمال الشغب بمبنى
أعمال الشغب بمبنى الكابيتول
وكالات
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قال مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية إن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات إلى أكثر من 300 شخص لدورهم في أعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حول تهديد الإرهاب المحلي من جانب العديد من وكالات إنفاذ القانون الاتحادية، حيث قال المسؤولون إن تهديد العنف الذي يرتكبه الأمريكيون سيكون على رأس أولويات إدارة الرئيس جو بايدن، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.

وقال جون كارلين نائب المدعي العام الذي تولى منصبه في 21 يناير "كانت الإحاطة الأولى التي تلقيتها في وظيفتي الجديدة تتعلق بالجهود المبذولة لتقديم مرتكبي هجوم 6 يناير إلى العدالة".

وأضاف أنه تم اعتقال حوالي 280 من أكثر من 300 شخص متهمين باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي في أعمال شغب عنيفة.

وأشار مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أكبر تهديدين ارهابيين محليين هما الهجمات ذات الدوافع العنصرية وكذلك الهجمات ضد الحكومة.

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