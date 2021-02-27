مجموعة «أديداس» الجديدة لعام 2021 بالتعاون مع النجمة بيونسيه

قدمت دار الازياء الرياضية والعلامة التجارية العالمية "أديداس" مجموعتها الجديدة "ICY PARK" لعام 2021، والتي تتعاون فيها مع النجمة العالمية "بيونسيه" للمرة الثالثة، تحت اسم "adidas x IVY PARK".جاءت مجموعة "ICY PARK" لتجمع بين حب بيونسيه للألعاب الرياضية والموضة مع أداء أديداس، وابتكارها لتخطي حدود الملابس الرياضية، فجاءت عملية ومريحة، كما إنها صنعت تناغم مميز، ما بين أزياء الشارع الكلاسيكية وأناقة الشتاء.استخدمت أديداس القماش الصناعي والأداء العالي، مما يضيف ملمس لإضفاء أجواء دافئة مثالية، بخلاف الأناقة الشديدة بالطبع، ولمزيد من التميز، حرصت أديداس وبيونسيه في تعاونهما الثالث، على صنع شعار من المونوجرام مخصص لـ " IVY PARK"، لوضعه على عدد من قطع الملابس والاكسسوارات في هذه المجموعة فهي ملابس مناسبة للجميع ليست موجهة لثقافة معينة، أو لفئة معينة، يمكن أن يكون قطع في هذه الملابس يصل قياسها إلى "XXXS و4X".