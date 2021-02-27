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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الغذاء والدواء الأمريكية»: استخدام طارئ للقاح «جونسون أند جونسون» ضد كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:53 ص
جونسون أند جونسون
جونسون أند جونسون
وكالات
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صوت مستشارو اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على التوصية بمنح تصريح استخدام طارئ للقاح فيروس كورونا من شركة "جونسون أند جونسون".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" في حال عملت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بناء على التوصية فسيصبح اللقاح الثالث المصرح باستخدامه في الولايات المتحدة.

وسيكون أول لقاح يتم الحصول عليه من جرعة واحدة، ويمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين.

ولديه ميزة أخرى في المجال اللوجستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.

وجاءت توصية إدارة الغذاء والدواء في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بـ 0.3 % بالمقارنة بنفس التوقيت يوم الخميس، لتصل إلى 28.4 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

وتعد هذه الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد نفس متوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، بواقع 0.3%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 3.55 ملايين إصابة، وبزيادة تبلغ 0.2% مقارنة بيوم أمس، بالإضافة إلى أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بواقع 423 حالة وفاة.

وشهدت ولاية نيويورك زيادة 0.6% في عدد الإصابات، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1.62 مليون إصابة.

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