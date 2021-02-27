الجبل الأسود تشكر روسيا على لقاح «سبوتنيك V»

قدم رئيس وزراء الجبل الأسود زدرافكو كريفوكابيتش الشكر لروسيا على توريدات لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" جاء في بيان لحكومة الجبل الأسود، أن كريفوكابيتش التقى مع السفير الروسي في البلاد فلاديسلاف ماسلينيكوف، وأشار خلال اللقاء إلى أن وصول اللقاح الروسي "يعطي الأمل لجميع مواطني الجبل الأسود".وأكد رئيس الوزراء على أهمية حملة التطعيم بالنسبة لقطاع السياحة في الجبل الأسود، معتبرا أن اللقاح الروسي سيسمح بالتحضير للموسم السياحي الصيفي.وقد وصلت إلى الجبل الأسود يوم الخميس أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V"، قدمتها روسيا.وقبل ذلك انطلقت في الجبل الأسود حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الذي قدمته صربيا للبلاد.