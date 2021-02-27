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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيرو.. قلعة «ماتشو بيتشو» تعيد فتح أبوابها بعد شهر من الإغلاق

السبت 27/فبراير/2021 - 03:20 ص
قلعة ماتشو بيتشو
قلعة ماتشو بيتشو
وكالات
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تستعد قلعة "ماتشو بيتشو" العائدة لحضارة الإينكا في بيرو، الاثنين، لفتح أبوابها مجددا أمام السياح، بعد شهر من الإغلاق بسبب تدابير مكافحة جائحة كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال مصدر في وزارة الثقافة البيروفية: "سنعيد فتح القلعة في الأول من مارس، مع قدرة استيعابية محددة بـ40%. سيسمح بدخول 897 شخصا يوميا إلى الموقع مع اعتماد بروتوكول صحي مشدد".

وبعد إغلاق استمر 8 أشهر في 2020، أعاد الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1983، فتح أبوابه في نوفمبر الماضي، لكن أعيد إغلاقه مجددا في 31 يناير 2021، بسبب موجة وبائية ثانية من "كوفيد- 19".

ومع إعادة الافتتاح في نوفمبر، حدد العدد الأقصى للزوار بـ2244 يوميا، لكنه بات حاليا دون الـ900.

وقررت حكومة بيرو، الأربعاء، رفع تدابير الإغلاق المفروضة في مناطق عدة منذ نهاية يناير على 16 مليون شخص بعد ارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.

وسجل البلد الأمريكي الجنوبي الذي يعد 33 مليون نسمة، حصيلة ضحايا للفيروس من بين الأسوأ في أمريكا اللاتينية نسبة لعدد السكان. كما يعاني البلد تبعات اقتصادية قاسية جراء الجائحة.

فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11،12% سنة 2020. وطاول التراجع خصوصا القطاع السياحي الذي تقلص بنسبة 50،45% وفق البيانات الرسمية.

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