أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

تحتضن قاعة المؤتمرات الكبري التابعة لمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفلًا موسيقيًا تحت عنوان: "أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات" بقيادة المايسترو ناير ناجي.يُشارك في الحفل صوليست الهارب مني واصف، ويتضمن برنامج الحفل أعمال الأوركسترا الوتري لأشهر المؤلفين الموسيقيين الإنجليز في العصور المختلفة من الباروك إلى القرن العشرين، كما يتضمن أعمالًا تُقدَّم لأول مرة بالإسكندرية.يطلق مصطلح "الرباعي الوتري" على مجموعة من أربع آلات وترية هي: الكمان الأول – الكمان الثاني – الفيولا - التشيللو، كما يطلق هذا المصطلح على المؤلفات الموسيقية التي وضعت خصيصًا لهذا التكوين الرباعي الوتري.والرباعي الوتري نوعًا من أنواع التأليف لموسيقى الحجرة، أهـتم بهـا المؤلفون باعتبارها من المؤلفات التى تتطلب براعة في تقديم الأفكـار اللحنية٬ لتحقيق التجانس اللحني والصوتي والتوافق الهارموني والتطابق الإيقاعي بـين الآلات الموسيقية المشتركة في الأداء داخل منظومة العمل المتكامل.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.