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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

السبت 27/فبراير/2021 - 02:22 ص
بيت المعمار المصرى
بيت المعمار المصرى
نضال ممدوح
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تقام في السادسة من مساء اليوم السبت، ببيت المعمار المصري ـ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - بمقره ببيت علي لبيب بميدان القلعة، ندوة جديدة بعنوان: "العمارة.. مبحث إنساني" مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وتناقش الندوة علاقة العمارة بالعلوم الإنسانية كالفلسفة والتاريخ والأنثربولوجيا.. كما تستعرض بعض من نماذج هذا الدمج فى مناهج تدريس فنون العمارة.

ويتحدث في الندوة الباحث والأكاديمى احمد حمدى عبد العظيم، المتخصص فى تاريخ العمارة والفنون والمهندس محمد عماد فتيحة المتخصص فى مجموعات العمارة الإقليمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وحول طبيعة العلاقة بين العمارة والفلسفة والعلم يقول: عبد الرؤوف برجاوي في كتابه "فصول في علم الجمال": أن الظاهرة الجمالية في الفن، هي ظاهرة بشرية، تنبع، إلى حد ما، من العلوم الانسانية، كعلم النفس، والتحليل النفسي، وعلم الاجتماع، وهذه ليست فلسفة بالمعنى الدقيق، وإن كانت تمس أجواء الفلسفة، فاذا كان من العسير على الفلاسفة، أحيانًا فهم وجهة نظر الفنانين، فإنه يصعب على الفنانين، أحيانًا اخرى، فهم وجهة نظر الفلاسفة.

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