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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

السبت 27/فبراير/2021 - 02:14 ص
ليلى طاهر
ليلى طاهر
نضال ممدوح
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يستضيف مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم، أمسية جديدة من أمسيات صالون «الفن والمجتمع» للفنانة مديحة حمدي، يستضيف الصالون هذا الشهر الفنانة الكبيرة «ليلي طاهر».
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ويقدم نخبة من الفنانين والنقاد شهاداتهم عن المشوار الفني للفنانة القديرة٬ مع استعراض أهم المحطات الفنية التي مرت بها الفنانة ليلي طاهر وهم: «سيدة المسرح العربي "سميحة أيوب" ضيفة شرف الصالون، الفنان الكبير "سمير صبري"، المخرج والناقد "عمرو دوارة"، الناقدة "ماجدة موريس"، الفنانة "عزة لبيب"، المخرجة "رباب حسين"، الفنانة "دينا عبد الله". يصاحب الصالون فقرة غنائية للمطربة "نهلة خليل"».

شاركت ليلى طاهر على مدى مشوارها الفني أعمالًا اتسمت بالتنوع والتميز، ويقدر عددها حوالي 60 فيلم٬ ما بين كوميدية واجتماعية ورومانسية وتاريخية، مع كبار نجوم ونجمات الفن، كما عملت مع كبار المخرجين، ومنهم: يوسف شاهين، وصلاح أبو سيف، وكمال الشيخ.

كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية عبر الشاشة الصغير من بينها مسلسلات: ملكة في المنفي٬ حكايات بنعيشها٬ أغلي الناس٬ الباشا٬ تحياتي إلي العائلة الكريمة٬ عقدة ماما عزيزة٬ مواطن بدرجة وزير٬ علي باب مصر٬ يا ورد مين يشتريك مني٬ شكرًا جدتي٬ الهودج وغيرها.

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