وفاة رئيس قسم علوم البحار بكلية علوم بورسعيد بفيروس كورونا

توفت الدكتورة فيديكار فاضل مدكور، رئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم ببورسعيد، وذلك بعد رحلة من المرض مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».نعي الدكتور مجدي البنا،عميد كلية العلوم الفقيدة، في بيان رسمي، وكذلك نعت نقابة العلميين الفقيدة بعبارات الأسي والحزن.يذكر أن والد رئيس قسم علوم البحار قد تم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير قبل أيام، وذلك على أثر اصابته بفيروس كورونا.خضعت الدكتورة فيديكار مدكور، للعلاج بقسم العناية المركزة بمستشفي المبرة للعزل ببورسعيد، وتغلب عليها الفيروس، وسبب مضاعافات تنفسية أودت بحياتها.وتقام صلاة الجنازة على الدكتورة فيديكار مدكور، غدًا السبت، في ساحة مسجد الكبير المتعال، بشارع سعد زغلول، ويتم إيداع الجثمان مثواه الأخير بمقابر بورسعيد.