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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم

السبت 27/فبراير/2021 - 02:01 ص
فيلم ثلاثة ألوان
فيلم ثلاثة ألوان أبيض
نضال ممدوح
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يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "Three Colours White" أو "ثلاثة ألوان.. أبيض" من إخراج وتأليف كريستوف كيشلوفسكي.

الفيلم من إنتاج عام 1994 فرنسي بولندي مشترك٬ وتبلغ مدة عرضه 92 دقيقة. من بطولة: ألكسندر بارديني٬ جيرزي ستور٬ جانوس جاجوس٬ جرزيجورز وارتشول٬ سيزاري٬هارسيمويكز٬ وجولي دلبي.

تدور أحداث الفيلم حول عالم المهاجرين وحياتهم المختلفة، من خلال "كارول" والذي يقع في غرام "دومينيك" ويتزوج منها، ينتقل كارول مع زوجته الفرنسية إلى مدينة باريس، ولكن تحدث بعض المشكلات بينهما، تقرر دومينيك الطلاق من كارول، وبالرغم من معاناة كارول في فرنسا والحياة والعمل وعودته إلى بلاده، إلا أنه لم ينسى دومينيك.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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