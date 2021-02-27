رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكى حول مقتل خاشقجى

السبت 27/فبراير/2021 - 03:14 ص
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
وكالات
طباعة
أعربت الخارجية البحرينية عن تأييد المملكة لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكدت مملكة البحرين على "أهمية الدور الأساسي للسعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

وأعربت مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

وأصدرت السعودية، بيانا، علقت من خلاله على التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأضافت أن "حكومة المملكة ترفض رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وقال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير الذي نشر على موقع الإدارة: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في إسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

البحرين تؤيد موقف السعودية بخصوص التقرير الأمريكى حول مقتل خاشقجى

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

فوز فيردر بريمن على آينتراخت فرانكفورت 2-1 فى الدورى الألمانى

جامبيا تتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على وسط أفريقيا

تعادل المغرب الفاسى والتطوانى سلبيًا فى بطولة الدورى

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم