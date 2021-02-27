قبل الامتحان بساعات.. مفاجأة التعليم لطلاب الأول والثانى الثانوى

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإدارة المركزية للتعليم الثانوي شددت على جميع مديريات التربية والتعليم، بإلغاء الأسئلة المقالية، بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام.وأضافت المصادر، أنه جاء ذلك في ضوء الجدول المعلن والذي يتضمن تخفيض زمن الإجابة في كل مادة مما استوجب تعديل مواصفات الورقة الامتحانية، وبمخاطبة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي للاستفسار عن هذه المواصفات، أفاد بانه تمت مراجعة مواصفات الورقة الامتحانية من قبل الخبراء بالمركز وجاءت التعديلات على النحو التالي:۱- حذف الأسئلة المقالية من مختلف المواد الدراسية.٢- الإبقاء فقط على الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد).۳- عدد الأسئلة في المادة يساوي عدد الدرجات المقررة للأسئلة الموضوعية فقط.٤- ضرورة مراعاة التمثيل النسبي للمحتوى الدراسي للمادة في الامتحانات.وطالبت الإدارة المركزية، المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو سرعة مخاطبة موجهي عموم المواد الدراسية بجميع المديريات التعليمية لإعداد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للفئات المقرر لها أداء الامتحان ورقيا وفقا للتعديلات السابق ذكرها.جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، يؤدون اليوم السبت، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول بأداء الاختبارات الإلكترونية في مادتي اللغة العربية والأحياء على مستوى الجمهورية.