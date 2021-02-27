بايدن: الغارات فى سوريا تحذير لإيران من أنها لن تفلت من العقاب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الغارات الجوية التي شنها الطيران الأمريكي، على منشآت تابعة لجماعات مدعومة إيرانيا، شرق سوريا، كانت بمثابة تحذير لإيران التي تهاجم ميليشيات توصف بأنها وكيلة لها أهدافا أمريكية في العراق.وقال بايدن، في تصريحات نقلتها شبكة "بلومبروج" الإخبارية الأمريكية، ردا على سؤال حول ماهية الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها لإيران بغاراتها، التي أوقعت عددا من القتلى بين المسلحين: "لا يمكنكم العمل دون إفلات من العقاب. كونوا حذرين".