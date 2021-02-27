وزير الخارجية الكندى يلتقى نظيره الأمريكى افتراضيا

بحث وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، افتراضيا العمل معا بشكل وثيق لمعالجة الأولويات المشتركة المنصوص عليها في خارطة طريق الشراكة الأمريكية الكندية التي أعلن عنها بشكل مشترك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، خلال اجتماعهما الثنائي الافتراضي في 23 فبراير الجاري.وقال الوزير الكندي: "أنهيت للتو اجتماعا مع نظيري الأمريكي. ناقشنا سبل المضي قدما في الالتزامات التي تم التعهد بها في خارطة الطريق الجديدة لشراكة علم الولايات المتحدة وكندا المتجدد لمعالجة تحديات الخرائط العالمية مثل الديمقراطية والهجرة والاحتجاز التعسفي من خلال التعاون متعدد الأطراف".وأعرب الوزير الأمريكي عن تقدير بلاده قيادة كندا في القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك استعادة الديمقراطية في فنزويلا وبورما، وإنهاء ممارسة الاعتقالات التعسفية في العلاقات بين الدول.