ختام لقاء نجاحات الشباب الأفريقى بالأعلى للثقافة

قالت آمنه فزاع مندوبة الجمعية الأفريقية٬ خلال اللقاء الذي عقد بالمجلس الأعلي للثقافة بعنوان "نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية"؛ إن الجمعية الأفريقية أو (اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي)، تُعد منظومة وطنية مصرية أفريقية تعمل فى جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون المصرى، وتندرج لوائح وقوانين الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الأفريقى بإشهار التضامن الاجتماعى وإشراف الخارجية المصرية.وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بشكل مجاني كامل، ويعمل أعضاؤها بشكل تطوعي، وهنا يبرز الدور الإيجابي للمتطوعين من شبابنا الأفارقة، كما أن الجمعية لا تتعامل مع المؤسسات الأجنبية أو الجمعيات والمبادرات غير المعروفة أو غير المشهرة، ولا تتعامل فى الأمور الدينية أو السياسة، وتبتعد عن العنصرية والحزبية والقبلية، وفى مختتم كلمتها أكدت أن الجمعية الأفريقية تمثل بيت أفريقيا الجامع لكل الأفارقة، وتوجه خدماتها المجانية للمواطنين من جميع الدول الأفريقية.فيما أوضحت حنه بيتر من دولة جنوب السودان أنها جاءت مصر عام 2004، وحينها كانت قد حصلت على الشهادة الإعدادية، وواصلت دراستها بمصر إلى أن أقامت مبادرة أيادى الأمل، وكان ذلك قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم بفترة وجيزة، وتكونت نواة المبادرة في البداية من عدد بسيط يقارب خمسة وعشرين عضو، ثم ارتفع عددهم إلى خمسين عضوًا، وأشارت إلى أن المبادرة نجحت فى توفير الأدوية لحوالي ربعمائة مريض خلال فترة جائحة كورونا بمناطق مختلفة بجمهورية مصر العربية.فيما ألقى عبدالرحمن سيد المختار من موريتانيا، كلمة جبرين عبد الله ممثل دولة تشاد، والتى تمحورت حول: الاتحاد العام للطلاب الأفارقة؛ حيث أوضح أن الاتحاد يهدف إلى بناء روح الانتماء للهُوية الأفريقية وتنميتها، وتوسيع دوائر التعارف وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج الدول المعنية، وإعداد أجيال جديدة لبناء مجتمعات تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة فى دول القارة الأفريقية.ثم أوضح حسن غزالي منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، أن المكتب يعمل على تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات الدول الأفريقية، ودعم مفهوم الوحدة الأفريقية، وأشار إلى توسع المحتوى الثقافى الأفريقى بين الشباب القارة بشكل تفاعلى، كما يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات أفريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار فى الاتحاد الأفريقى، وتدريب وتأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات، واتخاذ القرار وعمل البحوث واكتساب مهارة الخطابة والعمل الجماعى.