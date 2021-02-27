ختام لقاء نجاحات الشباب الأفريقى بالأعلى للثقافة

ختام لقاء نجاحات الشباب الأفريقى بالأعلى للثقافة
السبت 27/فبراير/2021 - 01:15 ص
نضال ممدوحطباعة
قالت آمنه فزاع مندوبة الجمعية الأفريقية٬ خلال اللقاء الذي عقد بالمجلس الأعلي للثقافة بعنوان "نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية"؛ إن الجمعية الأفريقية أو (اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي)، تُعد منظومة وطنية مصرية أفريقية تعمل فى جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون المصرى، وتندرج لوائح وقوانين الجمعية الأفريقية اللجنة القومية للاتحاد الأفريقى بإشهار التضامن الاجتماعى وإشراف الخارجية المصرية.
وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بشكل مجاني كامل، ويعمل أعضاؤها بشكل تطوعي، وهنا يبرز الدور الإيجابي للمتطوعين من شبابنا الأفارقة، كما أن الجمعية لا تتعامل مع المؤسسات الأجنبية أو الجمعيات والمبادرات غير المعروفة أو غير المشهرة، ولا تتعامل فى الأمور الدينية أو السياسة، وتبتعد عن العنصرية والحزبية والقبلية، وفى مختتم كلمتها أكدت أن الجمعية الأفريقية تمثل بيت أفريقيا الجامع لكل الأفارقة، وتوجه خدماتها المجانية للمواطنين من جميع الدول الأفريقية.
فيما أوضحت حنه بيتر من دولة جنوب السودان أنها جاءت مصر عام 2004، وحينها كانت قد حصلت على الشهادة الإعدادية، وواصلت دراستها بمصر إلى أن أقامت مبادرة أيادى الأمل، وكان ذلك قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم بفترة وجيزة، وتكونت نواة المبادرة في البداية من عدد بسيط يقارب خمسة وعشرين عضو، ثم ارتفع عددهم إلى خمسين عضوًا، وأشارت إلى أن المبادرة نجحت فى توفير الأدوية لحوالي ربعمائة مريض خلال فترة جائحة كورونا بمناطق مختلفة بجمهورية مصر العربية.
فيما ألقى عبدالرحمن سيد المختار من موريتانيا، كلمة جبرين عبد الله ممثل دولة تشاد، والتى تمحورت حول: الاتحاد العام للطلاب الأفارقة؛ حيث أوضح أن الاتحاد يهدف إلى بناء روح الانتماء للهُوية الأفريقية وتنميتها، وتوسيع دوائر التعارف وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج الدول المعنية، وإعداد أجيال جديدة لبناء مجتمعات تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة فى دول القارة الأفريقية.
ثم أوضح حسن غزالي منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، أن المكتب يعمل على تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات الدول الأفريقية، ودعم مفهوم الوحدة الأفريقية، وأشار إلى توسع المحتوى الثقافى الأفريقى بين الشباب القارة بشكل تفاعلى، كما يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات أفريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار فى الاتحاد الأفريقى، وتدريب وتأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات، واتخاذ القرار وعمل البحوث واكتساب مهارة الخطابة والعمل الجماعى.
وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بشكل مجاني كامل، ويعمل أعضاؤها بشكل تطوعي، وهنا يبرز الدور الإيجابي للمتطوعين من شبابنا الأفارقة، كما أن الجمعية لا تتعامل مع المؤسسات الأجنبية أو الجمعيات والمبادرات غير المعروفة أو غير المشهرة، ولا تتعامل فى الأمور الدينية أو السياسة، وتبتعد عن العنصرية والحزبية والقبلية، وفى مختتم كلمتها أكدت أن الجمعية الأفريقية تمثل بيت أفريقيا الجامع لكل الأفارقة، وتوجه خدماتها المجانية للمواطنين من جميع الدول الأفريقية.
فيما أوضحت حنه بيتر من دولة جنوب السودان أنها جاءت مصر عام 2004، وحينها كانت قد حصلت على الشهادة الإعدادية، وواصلت دراستها بمصر إلى أن أقامت مبادرة أيادى الأمل، وكان ذلك قبل أن تضرب جائحة كورونا العالم بفترة وجيزة، وتكونت نواة المبادرة في البداية من عدد بسيط يقارب خمسة وعشرين عضو، ثم ارتفع عددهم إلى خمسين عضوًا، وأشارت إلى أن المبادرة نجحت فى توفير الأدوية لحوالي ربعمائة مريض خلال فترة جائحة كورونا بمناطق مختلفة بجمهورية مصر العربية.
فيما ألقى عبدالرحمن سيد المختار من موريتانيا، كلمة جبرين عبد الله ممثل دولة تشاد، والتى تمحورت حول: الاتحاد العام للطلاب الأفارقة؛ حيث أوضح أن الاتحاد يهدف إلى بناء روح الانتماء للهُوية الأفريقية وتنميتها، وتوسيع دوائر التعارف وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج الدول المعنية، وإعداد أجيال جديدة لبناء مجتمعات تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة فى دول القارة الأفريقية.
ثم أوضح حسن غزالي منسق مكتب الشباب الأفريقي بوزارة الشباب والرياضة، أن المكتب يعمل على تنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعداد وتأهيل كوادر أفريقية شابة قادرة على تحقيق طموحات الدول الأفريقية، ودعم مفهوم الوحدة الأفريقية، وأشار إلى توسع المحتوى الثقافى الأفريقى بين الشباب القارة بشكل تفاعلى، كما يهدف إلى إعداد كوادر وقيادات أفريقية على دراية حقيقية بصناعة القرار فى الاتحاد الأفريقى، وتدريب وتأهيل الطلاب على مهارات التفاوض والمناظرات، واتخاذ القرار وعمل البحوث واكتساب مهارة الخطابة والعمل الجماعى.