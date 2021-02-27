جامبيا تتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على وسط أفريقيا

تأهل المنتخب الجامبي للشباب إلى نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب مساء الجمعة، في نواكشوط، بعد فوزه على منتخب وسط أفريقيا بثلاثية نظيفة.وجاء تأهل منتخب جامبيا بعد ثلاثة أهداف سجلها كل من: فوفانا والي في الدقيقة الخامسة، وفي الدقيقة التاسعة والأربعين سجل محمدو بوجانغ الهدف الثاني لبلاده؛ فيما تمكن تاكولينجبا في الدقيقة الثانية والتسعين من تسجيل الهدف الثالث والأخير لجامبيا.وسيواجه منتخب جامبيا المنتخب التونسي في نصف نهائي الكأس التي تنظم لأول مرة في موريتانيا.