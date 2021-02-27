رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 حالة وفاة

السبت 27/فبراير/2021 - 01:06 ص
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 601 حالة إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و10590 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة أندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة أيفون
https:apple.co3gURgYJ

موضوعات متعلقة

«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

خطة «الصحة» لحماية الطلاب من فيروس كورونا خلال الفصل الدراسى الثانى

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تعادل المغرب الفاسى والتطوانى سلبيًا فى بطولة الدورى

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

«فولكلور الحج المصرى وتاريخه» ضمن سلسلة حلقات «حكاوى الخطاوى»

مركز طلعت حرب ينظم أمسية حول الشباب ودوره فى بناء المجتمع.. اليوم

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر