وهدان: برلمانية الوفد ستعمل على تعديل قانون الشهر العقاري بشكل جوهرى

قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة خاصة بتعديل المادة 35 من قانون التسجيل في الشهر العقاري، مؤكدًا أن البرلمان سيعمل على تعديله بشكل جوهري حتى لا يكون عبء على المواطنيين.وأوضح وهدان في بيان صحفي له، أن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري بشكله الحالي يشكل عبء مادي، كما أن إجراءاته معقدة قد تحول دون تطبيق القانون على ملايين العقارات والوحدات السكنية، مؤكدًا أن التعديل سيكون بشكل يرضي الجميع ويحافظ على تطبيق القانون في نفس الوقت.وأضاف، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ستعمل خلال مناقشة البرلمان للتعديلات على تلافي كافة الملاحظات التي أثارت تخوف الشعب المصري من تطبيق القانون وعلى رأسها ربط توصيل المرافق بالتسجيل في الشهر العقاري، وكذلك تخفيف العبء المادي.