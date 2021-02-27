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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فولكلور الحج المصرى وتاريخه» ضمن سلسلة حلقات «حكاوى الخطاوى»

السبت 27/فبراير/2021 - 12:35 ص
حكاوى الخطاوى
حكاوى الخطاوى
نضال ممدوح
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قال الدكتور محمد أمين عبدالصمد، الباحث في الانثروبولوجيا الثقافية، إن الحج المصري ظاهرة ثقافية لها خصوصيتها الفارقة عن نفس الظاهرة في المجتمعات الإسلامية الأخرى، ومن أشهر ملامح خصوصية الحج المصري العادات والتقاليد المرتبطة بالحج، وهي نتاج ثقافة المجتمع وشكل من أشكال إستمرارية وحيوية العناصر الثقافية في ثقافة المجتمعات العريقة ذات التاريخ القديم والراسخ.

وتابع خلال الحلقة الثالثة عشر، من سلسلة حلقات برنامج "حكاوى الخطاوى" التي أطلقها أونلاين عبر موقع "يوتيوب"، بعنوان "فولكلور الحج المصري وتاريخ"، أن من مميزات الحج المصري أيضًا أغاني التحنين وهي نصوص فنية مرتبطة موضوعيًا وثقافيًا وجماليًا وفنيًا باحتفالية الحج أساسًا، والمحددة بسياقها الاحتفالي وبوظائفها الثقافية والدينية والتعبيرية في المجتمعات التقليدية أو الشعبية.

وأشار إلى أن الأغاني الشعبية التي تقدم في هذه المناسبة متنوعة، فهناك المدائح النبوية والإنشاد الديني، ونصوص أغاني التخمير وهى تعنى التجهيز للانشاد، وحلقات الذكر وأغاني الحج، وحنون الحج وهى تعنى إثارة حنين وشوق الشخص للسفر للحج، وأغاني الدراويش والمداحين والمنشدين، وأغاني الحداء الدينية التي كان يترنم بها حداة الإبل في قوافل الحج، والأدعية والابتهالات الدينية التي يرددها الحجيج، والعبارات المأثورة التي تُردد لتهنئة الحجاج، ونصوص الأغاني الشعبية المرتبطة بالمحمل.

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الثقافة

«فولكلور الحج المصرى وتاريخه» ضمن سلسلة حلقات «حكاوى الخطاوى»

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