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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الروسى يتسلم رادارا لكشف الدرونات الصامتة

السبت 27/فبراير/2021 - 12:32 ص
الجيش الروسي
الجيش الروسي
وكالات
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يتسلم الجيش الروسي قريبا رادارا حديثا من طراز "فالداي" من شأنه أن يبحث عن الدرونات العاملة بنظام السبات، أي أنها لا ترسل ولا تستقبل أية إشارات.

وقال رئيس إدارة المبتكرات في وزارة الدفاع الروسية العميد أندريه جونتشاروف في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن الاختبارات الحكومية للرادار الجديد قد انتهت وأوضح أن "فالداي" عبارة عن أداة فعالة لمكافحة الدرونات الصامتة البطيئة وصغيرة الحجم.

وأضاف إن إدارته قد أعدت اقتراحات بتزويد وحدات الجيش الروسي بالرادار من هذا النوع.

مع ذلك أعلن جونتشاروف أن الخبراء العسكريين في إدارته قد صمموا هوائيا مقاوما للتشويش من طراز "كوميتا" تزود به حاليا غالبية الدرونات الصديقة.

ومن مميزات الهوائي قدرته الفائقة على مقاومة التشويش اللاسلكي الإلكتروني المعادي.

وأوضح العميد أن "كوميتا" هو رد غير متناظر على استخدام العدو لوسائل الإسكات الإلكتروني اللاسلكي ضد الدرونات الصديقة التي تستقبل إشارات الملاحة الفضائية.

ومضى جونتشاروف قائلا إن الطائرات الحربية المأهولة يمكن أن تزود أيضا بالهوائي الجديد. وأشار إلى أنه لا يستطيع رفع الستار عن مواصفات أخرى للهوائي، كونها سرية.

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