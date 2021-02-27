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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تندد بالهجمات الجوية الأمريكية على سوريا

السبت 27/فبراير/2021 - 03:48 ص
الهجمات الجوية الأمريكية
الهجمات الجوية الأمريكية
وكالات
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نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "الغارة الأمريكية تأتي استمرارا لعدوان النظام الصهيوني المستمر على الأراضي السورية، وتأتي في ظل دخول القوات الأمريكية إلى سوريا بشكل غير قانوني في السنوات الأخيرة، واحتلال مناطق من البلاد. ونهب الثروات الطبيعية بما فيها النفط الذي هو حق طبيعي للشعب السوري".

وأشار المتحدث إلى أن "القواعد الأمريكية في سوريا غير شرعية وتقوم بتدريب القوات الإرهابية وتستخدمها كأدوات".

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت الليلة الماضية ضربات جوية إلى عدة مواقع "لفصائل متحالفة مع إيران" على الأراضي السورية، وذلك "ردا على الهجمات الأخيرة على قوات أمريكية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق"، والتي تعتبر الإدارة الأمريكية إيران مسؤولة عنها.

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