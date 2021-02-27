الكويت تسجل 51022 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1022 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الكويت إلى 189046، منها 1072 وفاة.وذكرت الوزارة أن إجمالي المتعافين بلغ 177133 بعد تسجيل 1114 حالة شفاء جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى العناية المركزة اليوم 155 حالة.