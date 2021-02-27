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محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 05:50 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أنها سجلت 25207 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية مقارنة مع 24116 إصابة أمس.

وسجلت وزارة الصحة أيضا 286 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 261 في اليوم السابق.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في بيان له، أن وزير الصحة أوليفييه فيران سيتوجه إلى دونكيرك، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

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