تعادل المغرب الفاسى والتطوانى سلبيًا فى بطولة الدورى

تعادل فريق المغرب الفاسي أمام ضيفه المغرب التطواني سلبيا، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الحسن الثاني، وذلك في الأسبوع الثامن للبطولة الاحترافية (الدوري المغربي).ولم ينجح الفريقان في ترجمة الفرص العديدة التي سنحت لهم خلال شوطي المباراة، إذ ظل التعادل بدون أهداف العنوان الأبرز للقاء.وبهذه النتيجة ظل فريق المغرب الفاسي في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، في حين رفع «المغرب التطواني» رصيده للنقطة الثامنة، ويحتل المركز الـ11.