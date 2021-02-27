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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: 1790 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 27/فبراير/2021 - 03:13 ص
كورونا في اليونان
كورونا في اليونان
أ ش أ
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أعلنت سلطات الصحة اليونانية، تسجيل 29 حالة وفاة و1790 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى اليونان خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما أعلنت الحكومة مدّ العمل بتدابير الإغلاق المفروضة حاليا في المناطق الأكثر تضررا من الوباء حتى 8 مارس المقبل.

وأوضحت بيانات المنظمة الوطنية للصحة العامة أن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الفيروس قد ارتفع بذلك إلى 6 آلاف و439 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 188 ألفا و201 إصابة، حسب ما أفادت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني.

وقررت السلطات تمديد الإغلاق المشدد المفروض حاليا في منطقة أثينا الكبرى حتى 8 مارس المقبل، في ظل اقتراب وحدات العناية المركزة في مستشفيات المنطقة من الوصول لطاقتها الاستيعابية القصوى، كما سيستمر فرض نفس التدابير في كل من: جزيرة كاليمنوس، جنوب شرق البلاد، وبلدية إيفوسموس، شمال البلاد، وجزيرة إيفيا ومنطقتي آخايا وأركاديا في شبه جزيرة بيلوبونيز، جنوب البلاد.

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