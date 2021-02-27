مركز طلعت حرب ينظم أمسية حول الشباب ودوره فى بناء المجتمع.. اليوم

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون «ذاكرة الوطن»، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.يناقش الصالون هذا الشهر موضوع «الشباب ودوره في بناء المجتمع»، يدير الصالون الكاتب محمد الشافعي، ويستضيف كل من الكتاب: «إنجي الحسيني٬ بسنت عثمان٬ وحسام الأمير».ويتطرق الحديث في اللقاء٬ حول الأسباب التي تجعل من الشباب الأكثر فعالية في بناء المجتمع٬ خاصة وأنهم أكثر فئاته حيوية ونشاطًا٬ والأكثر قدرة علي التغيير والقيادة.والشباب هم أعمدة المستقبل٬ وتقاس المجتمعات بوجود الشباب فيها كمًا وكيفًا٬ فالوجود الكمي لهم يعني بالضرورة تزايد نسبتهم في المجتمعات٬ بحسب إحصائيات السكان المحلية والعالمية٬ فيقال هذا مجتمع شبابي إذا ما زادت فئة الشباب من عدد سكانه.أما الوجود الكيفي يتمثل بما يتصفون به من مميزات وقدرات ومهارات لا تتوافر عند غيرهم٬ كالفاعلية وسرعة الاستجابة والانسجام والتوافق بين مطالبهم ومطالب المجتمع.