البابا تواضروس يعين القمص موسى إبراهيم متحدثا رسميا باسم الكنيسة الأرثوذكسية

قرر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تشكيل المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي الجديد، ليتضمن الدكتورة رانيا نعيم مديرة المركز، والقمص موسى إبراهيم يعقوب، متحدثًا رسميًا باسم الكنيسة الأرثوذكسية، والقس بولس حليم، مسئول التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئول قناة (coc)، ورونزي حلمي مسئولة للعلاقات العامة، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من أول مارس المقبل.وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح - إنه "منذ تولي البابا تواضروس الثاني الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن هذا المنطلق، عين قداسته متحدثًا رسميًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ٢٠ سبتمبر ٢٠١٣، كما أسس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية في ١٨ نوفمبر ٢٠١٣، واليوم وقد مرت سبعة أعوام ونصف من العمل الجاد والمستنير، نمت وامتدت الخدمات التي يباشرها المركز الإعلامي، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، قام قداسة البابا بإعادة تشكيل العمل في المركز الاعلامي ليشتمل على 5 أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الفترة المقبلة".