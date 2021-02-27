قبرص: 272 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، تسجيل 272 إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجزيرة خلال الساعت الـ24 الماضية، دون تسجيل أية وفيات جديدة.وذكرت الوزارة إنها أجرت 43 ألفا و958 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، وهو ما يمثل نحو مثليّ عدد الاختبارات التي تُجرى يوميا، الأمر الذي انعكس في زيادة الإصابات المسجلة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية عبر موقعها الإلكتروني.وارتفع بذلك إجمالي الإصابات بـ(كوفيد-19)، المسجلة في قبرص منذ بداية تفشي الوباء إلى 34 ألفا و181 حالة، فيما ثبت عدد حالات الوفاة عند 231 حالة.