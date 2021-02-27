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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى بمادتى اللغة العربية والأحياء

السبت 27/فبراير/2021 - 07:17 ص
امتحانات الصف الأول
امتحانات الصف الأول الثانوى
نورهان عبدالرحمن
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تنطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي، اليوم السبت.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، بلجان معقمة بكافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.

بينما يبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا الأحد، امتحان الفصل الدراسي الأول، بأداء مادتين اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

وأصدرت الوزارة عدة تعليمات هامة، بشأن متحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو التأكد على أداء جميع الطلاب الاختبارات فى الفترة الصباحية، وحظر امتحان أي طالب انتظام أو خدمات (مستلم تابلت) ورقيًا فى حالة حدوث أى مشكلة يتم المحاولة حتى نهاية الوقت وفي نهاية الوقت يحرر للطالب إثبات حالة يسلم لشؤون الطبة مع كشوف توقيع بمحضر مدرسي.

بينما أتاحت الوزارة، استخدام خاصية تقسيم الشاشة أثناء الاختبارات، لتحميل الكتب بي دي إف، بالإضافة إلى عقد الامتحان الورقي فقط لطلاب المنازل والدمج.

وشدد الوزارة، حظر دخول التليفونات الى داخل اللجنة، كما يتم التأكيد على شحن الشريحة واستخدام أقوى شبكة موجودة فى نطاق المدرسة، والتأكيد على عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان، وعدم اصطحاب أى كتب خارجية تخص المواد الدراسية داخل اللجان على ان يصطحب الطالب كتب الوزارة الرسمية فقط، أو الالكترونية المطبوعة من موقع الوزارة.

كما حددت الوزارة التربية والتعليم والتعليم ؛ مصير الطالب المصاب بكورونا من حضور الامتحانات؛ وأوضحت بأنه يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل المدرسة ويمنع أداء الامتحان خارج المدرسة ومن يؤدي الامتحان خارج المدرسة يعتبر راسبا.

وأشارت إلى أنه فى حالة إصابة الطالب بفيروس كورونا يبلغ ولي الأمر المدرسة فورا ويقدم الشهادة والأوراق الدالة على الإصابة من مستشفى حكومي ويتم تأجيل الامتحان له ويؤديه في وقت لاحق يحدد من قبل الجهات المختصة.

التعليم تعلن مصير المتعثرين عن دخول الامتحانات بالأول والثاني الثانوي

كما أعلنت الوزارة التربية والتعليم، مصير من يتعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، على أنه سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.

وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز أداء الامتحانات ورقيا لمن لديهم أجهزة تابلت ويحرر محضر إثبات حالة فى حالة تعذر أداء الامتحان إلكترونيا على أن تلتزم المدارس بتوفير قاعات الإنترنت وتسلم كشوف الحضور يوميا إلى إدارة شئون الطلبة.

جدير بالذكر أنه ستنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية خلال الأسبوع الجاري، على أن تعقد في يوم واحد لكل صف دراسي، في امتحان موحد متعدد التخصصات، يشمل جميع المواد.

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