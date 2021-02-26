«الوداع فى مثلث صغير».. ديوان جديد للشاعر أحمد يمانى فى طبعتين

صدر حديثًا ديوان جديد للشاعر المصري أحمد يماني بعنوان:«الوداع في مثلث صغير» عن دار ميريت في القاهرة بغلاف للفنان أحمد اللباد، ويصدر قريبًا في طبعة خاصة عن منشورات المتوسط في ميلانو بغلاف للشاعر والفنان خالد الناصري، ويتألف الديوان من تسع وثمانين قصيدة تتراوح بين الطول والقصر، وقد صدر في مائة وسبعين صفحة في طبعة دار ميريت.وحمل الغلاف الخارجي للديوان كلمة للناقد الدكتور وائل فاروق، الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو، جاء فيها: «العالم بيتٌ ومقبرة بينهما عتبةٌ، عليها يقف الشاعرُ: على عتبة الموت، على عتبة الحياة، خارج الموت، خارج الحياة، حيث الشعر مفاجأة تتجدد، وحيث صوت الشاعر إبرة تنغمس في لحم حي، وتجر معها خلاله مفردات الحياة اليومية الصغيرة لتلتئم ضفاف الوجود: من محدودية الفرد إلى مطلق الإنسانية، ومن تجريد الإنسانية إلى تجسيد الفرد.لا وجود لفضاءات مفتوحة هنا، لا سموات، لا بحار، لا غابات، لا أفق لعوالم الديوان المغلقة إلا الذات، وتجربتها التي تمضي بنا بهدوء ودأب من ضيق الوجود إلى اتساع الكينونة، فالذات وحدها تتسع لكل شيء، ومن خلالها ينتبه الوعي للاحتمالات اللانهائية من الرعب والألم واللذة الكامنة في الصمت والتي تنتدب نفسها للوجود بلغة حادة حقيقية قادرة على أن تملأ كل الفراغات المتروكة بين جزيئات الموجودات تماما كصرخة قرب الفجر».يُذكر أن هذا هو الديوان السادس للشاعر أحمد يماني وقد صدر قبله: «شوارع الأبيض والأسود، تحت شجرة العائلة، وردات في الرأس، أماكن خاطئة، منتصف الحجرات».يقيم أحمد يماني في إسبانيا منذ عام 2001، وحصل على الدكتوراه من جامعة كومبلوتنسي مدريد وعمل أستاذًا مشاركًا في الجامعة نفسها ويعمل حاليا معدًّا ومقدمًا للبرامج في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.وعبر مسيرته نال عددًا من الجوائز جوائز، منها جائزة رامبو عام (1991) من وزراة الثقافة المصرية، ومن المعهد الفرنسي في القاهرة، احتفاء بالذكرى المئوية الأولى لوفاة الشاعر الفرنسي أرتور رامبو.وحصل على جائزة «بيروت 39» Beirut 39 الدولية كأحد أهم الكتّاب العرب تحت سن الأربعين، ترجم قصائد منفردة لعدد كبير من شعراء أمريكا اللاتينية وإسبانيا الحاليين، كما ترجم أنطولوجيتين للشعر الكولومبي وللشعر التشيلي.