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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

لماذا الذكور أكثر عرضة لإصابة كورونا؟

السبت 27/فبراير/2021 - 07:22 ص
إصابة الذكور بفيروس
إصابة الذكور بفيروس كورونا
ميرفت فهمي
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تباين واضح في نسبة إصابة الذكور بفيروس كورونا، وارتفاعها عن نسبة إصابة الإناث به، وهذا ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أوضحت أن نسبة الذكور المصابين بفيروس كورونا بلغت 61% من إجمالي المصابين، أما نسبة الإناث فكانت 39% من إجمالي المصابين، هذا الأمر الذي يدفع لإلى التساؤل عن السر وراء هذا التباين.

الذي ينقذ حياة النساء مقارنة بالرجال في مواجهة فيروس كورونا فقد تتفاجأ بوجود فرق بين معدلات وفيات الرجال والنساء من الفيروسات التاجية.

وفسر الموقع الطبي الأمريكي "Today Medical News" ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا بين الذكور عنه في الإناث إلى عدة عوامل أولها أن المرأة بسبب تكوينتها وهرموناتها يصبح لديها مناعة زائدة أكثر من الرجال، وهذا لا يعني في الوقت ذاته انها ليست عرضة للمشاكل الجرثومية والبكتريا مثل الرجل، ولكن ما يعنيه أن مناعتها أقوى نسبيا من الرجل.

وأرجع كذلك الموقع السبب إلى أن الرجال عمومًا لديهم من الظروف الصحية التي تعد هي الأسوأ منها عن النساء بسبب خيارات نمط الحياة مثل التدخين الذي يضر بالرئتين.

أما البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا أوضح أن لدى النساء استجابات مناعية مختلفة بشكل كبير عن الرجال، موضحا أن السيدات ينتجن أجسامًا مضادة أفضل واستجابات مناعية أقوى.

كما قال إنه قد تكون هناك مجموعة من العوامل البيولوجية مسؤولة، بما في ذلك هرمون الاستروجين الجنسي الأنثوي، والذي يبدو أنه يلعب دورًا في المناعة، وحقيقة أن النساء يحملن ٢كروموسوم X، مما يعزز مناعتهن عكس الذكور فهم حاملين لكروموسوم واحد فقط.

يُذكر أنه قد أجريت تجارب بها تم تعريض بعض الفئران لفيروس سارس التاجي، فوجد أن الذكور أكثر عرضة للإصابة من الإناث، وكانت الاستجابة المناعية أقل، وكانت أبطأ في إزالة الفيروس من أجسامهم ومن ثم أصيبوا بأضرار أكبر في الرئة وماتوا بمعدلات أعلى.

وعندما منع الباحثون هرمون الاستروجين في الإناث المصابة أو أزالوا المبايض، كانوا أكثر عرضة للموت، لكن منع هرمون التستوستيرون في الفئران الذكرية لم يحدث أي فرق، مما يشير إلى أن هرمون الاستروجين قد يلعب دورًا وقائيًا.

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