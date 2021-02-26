رئيس التسويق السياحى بالأقصر: شتى فى مصر حققت هدفها

قال محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر إن، مبادرة شتى فى مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشات الفندقية قد حققت الأهداف المرجوة منها في تشجيع المصريين على السفر، مشيرًا إلى أنها قد اتاحت الفرصة للمصريين لزيارة مدينة الأقصر الأمر الذي ساهم في رواج السوق السياحي بالمدينة نسبيًا من خلال اقبال الزائرين على شراء السلع والمنتجات المتوفرة للسائحين والوافدين إلى المدينة بالإضافة إلى مساعدة أصحاب الحناطير من الحركة التي ساهمت بها المبادرة طوال الفترة الماضية.وأشار عثمان في تصريحات خاصة للدستور إلى أن فترة المبادرة ستنهي بعد غدًا الأحد ولذلك لابد من وضع خطة تسويقية لدعم حركة السياحة الداخلية وتشجيع المواطنيين على السفر طوال العام وليس لفترة معينة فالسياحة الداخلية ونموها صمام أمان لأى دولة سياحية.