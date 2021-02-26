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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يحذر من الحملة الخبيثة لتشويه المشاريع القومية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:26 م
شحاتة أبوزيد
شحاتة أبوزيد
عائشة حسن
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حذر النائب شحاتة أبوزيد عضو مجلس النواب، من الحملة الخبيثة عبر المنصات الإعلامية بالخارج والأبواق الكارهة لمصر في قطر وتركيا من تشويه الإنجازات المصرية بعد الفشل تماما في التواجد على أرض مصر، وكان آخرها تشويه المشروع القومي لتبطين الترع.

وأضاف "أبوزيد"، خلال تصريحات له، أن العمل على تشويه المشروع القومي لتبطين الترع، والزعم كذبا أنه ليست له جدوى وأنه يهدر المليارات في مشاريع لا طائل منها، "كذب رخيص" ليس له أي معنى، وهو ما فندته الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي وردت عليه.

وشدد عضو مجلس النواب، أن المشروع القومي لتبطين الترع له فوائد اقتصادية جمة منها ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الفقد والإهدار، بالإضافة إلى توجيهها إلى الأراضي والزراعات، وهو ما يتكامل مع مشروع آخر لتطوير آليات الري والعمل على التخلي تدريجيًا عن الري بالغمر كما كان طوال القرون الماضية.

وأكد النائب شحاتة أبوزيد، أن هناك رؤية قومية شاملة لتطوير منظومة الري والزراعة والاستفادة بكل قطرة مياه والمشروع القومي لتبطين الترع تأخر سنوات طويلة وأصبح حتميا مع ظروف إقليمية وعالمية متغيرة للحفاظ على المياه.

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