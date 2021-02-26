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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:09 م
ماراثون امتحانات
ماراثون امتحانات منتصف العام
ريم محمود
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تستعد كليات جامعة القاهرة، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، والتي تبدأ غدًا السبت 27 فبراير وتستمر حتى نهاية مارس؛ وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد الطلاب نحو 270 ألفا بمختلف المراحل الدراسية.

وتبدأ امتحانات الأسبوع الأول في كليات الآداب، والآثار، والعلوم، ودار العلوم، والدراسات العليا للتربية، والطب البشري، وطب الأسنان، وطب بيطري، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمراني، والهندسة، والصيدلة والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات والبحوث الإحصائية.

وتلتزم كليات جامعة القاهرة، باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير جميع الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في جميع الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.
كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا
كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا
كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا
كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا
كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا
كليات جامعة القاهرة تستعد لماراثون امتحانات منتصف العام غدًا

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