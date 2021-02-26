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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوبرا الإسكندرية» تحتضن أبناء الجاليات الأجنبية فى حضرة «وطن بالاختيار»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:57 م
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
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أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة محمد الباسوسي.

واحتضنت جنبات المسرح أبناء وأحفاد الجاليات الأجنبية بالثغر وجمهور الإسكندرية الراقي، حيث تم عرض الفيلم الوثائقي "وطن بالاختيار" من إخراج حنان راضي.

وقدم الفيلم الذي أنتجته الهيئة الوطنية للإعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون في مدينة الإسكندرية، وقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية في جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة واستعراض المباني ذات الطراز المعماري المتميز.

كما ناقش الفيلم الأحلام وتحديات المستقبل في عيون هؤلاء الأحفاد، وإصرارهم على التمسك بالإسكندرية كوطن، وقدم الموسيقى التصويرية للفيلم المؤلف الموسيقي الدكتورأحمد عاطف، مدير التصوير بولا طلعت.

عقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية بحضورأبطال الفيلم أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، وشارك فيها مخرجة الفيلم حيث تحدثت عن فكرة واختيار الفيلم بتقديم فكرة مختلفة لوجود الأجانب في الإسكندرية، وذلك من خلال الجيل الثالث والرابع المتواجدين حاليا وكل بطل في الفيلم له قصة عرضت بصورة مختلفة.

وتحدث المؤلف الموسيقي الدكتور أحمد عاطف، عن اختياره لموسيقي الفيلم، حيث قام بإعادة توزيع الأغاني المعروفة، ففكرة الفيلم بها عاطفة كبيرة تنبع من جذور أبطال الفيلم، والذين حاولوا استثمار جذورهم من خلال اختيار الموسيقى المختلفة، وأن قيمة الفيلم تنبع من أنه أثبت أن الإسكندرية مازالت مدينة حاضنة لكل الجنسيات.

يشار إلى أنه تم إدراج نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني لعامي ٢.١٨-٢.١٩ بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادي السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.
أوبرا الإسكندرية
«أوبرا الإسكندرية» تحتضن أبناء الجاليات الأجنبية فى حضرة «وطن بالاختيار»
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
«أوبرا الإسكندرية» تحتضن أبناء الجاليات الأجنبية فى حضرة «وطن بالاختيار»
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

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