مصرع شاب بسبب جرعة مخدرات زائدة بالغربية

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعة بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة بورد بلاغ من مستشفى المحلة العام باستقبال شاب يدعى "أحمد. س"، جثة هامدة ولا يوجد به علامات ظاهرية.وتبين من التحريات أن المتوفى مقيم بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، وأن وفاته حدثت نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، وبالعرض على النيابة، قررت نقلة إلى مستشفى المنشاوي العام، وتشريحة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.