وفاة شاب في المحلة بسبب وجبة فاسدة

لقى شاب مصرعه بمنطقة الششتاوي في دائرة قسم ثان المحلة، اليوم، نتيجة إصابته بتسمم غذائي أودي بحياته.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة من مستشفى المحلة، بوصول «ممدوح.ع» 20 سنة، ومقيم بقرية الشتشاوي بدائرة القسم، مصاب بحالة إعياء شديد وقىء، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى.على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال أسرته أن المتوفى شعر بحالة إعياء عقب تناوله طعام منزلي فاسد وجرى نقله إلى المستشفى، حيث توفي عقب وصوله.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق التي أمرت بنقله لمشرحة مستشفى المنشاوي وانتداب الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.