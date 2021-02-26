رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عامل تحت عجلات قطار قويسنا بالمنوفية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:41 م
مصرع عامل تحت عجلات
مصرع عامل تحت عجلات قطار
ولاء القاضى
طباعة
استقبلت مستشفى قويسنا العام جثة عامل لقى مصرعه بقرية ابنهس بالمنوفية، تحت عجلات قطار فوارغ روسي بالقرب من المزلقان.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بمصرع «ب. ف. ا» 43 عاما، ومقيم بقرية أبنهس، دائرة المركز أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من مزلقان ابنهس، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين مصرع المذكور وتحول الجثمان إلى أشلاء، وتم اتخاء الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر رقم 2221 إدراي مركز قويسنا وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح بدفن الجثمان.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنان يوسف شعبان الصحية

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

هانى رمزى عن «أليس فى بلاد العجائب»: عرض عالمي على أرض مصر

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»