مصرع عامل تحت عجلات قطار قويسنا بالمنوفية

استقبلت مستشفى قويسنا العام جثة عامل لقى مصرعه بقرية ابنهس بالمنوفية، تحت عجلات قطار فوارغ روسي بالقرب من المزلقان.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بمصرع «ب. ف. ا» 43 عاما، ومقيم بقرية أبنهس، دائرة المركز أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور بالقرب من مزلقان ابنهس، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين مصرع المذكور وتحول الجثمان إلى أشلاء، وتم اتخاء الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحضر رقم 2221 إدراي مركز قويسنا وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح بدفن الجثمان.