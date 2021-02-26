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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يمزق وجه والديه بالدقهلية لإجبارهما على التنازل عن المنزل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:40 م
شاب يمزق وجه والديه
شاب يمزق وجه والديه
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تعدى شاب في قرية الأورمان التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية اليوم، على والديه مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بالغة بالوجه وذلك للمرة الثانية بعد قيامه في شهر يوليو الماضي بالتعدي عليهما وطردهما من المنزل، وإشعال النار في ملابسهما لكتابة المنزل باسمه.

وكان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا تفيد بوصول «فايزة ا.ح» 52 عاما، ربة منزل، وزوجها «عبدالعزيز. ز.م» 57 عاما، مصابين بجرح متفرقة بأنحاء من الجسم «ادعاء تعدي».

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقياد الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث ومعاونيه النقباء أحمد محسن، وعبدالله محمد سعد، وبسؤال المصابين أكدوا قيام نجلهما محمود 30 عاما، بالتعدي عليهما بالضرب بعدما قررا بيع المنزل المقيمين فيه نتيجة قيام نجلهما بتعديه أكثر من مرة بالضرب عليهما وإجباره لهما على كتابة المنزل له.

فيما فوجئوا بقيام الابن عقب تعديه عليهم بالتوجه لقسم شرطة طلخا برفقة زوجته وتحرير محضر اتهم فيه والديه بالتعدي عليه وإصابته ومحاولة طرده من المنزل، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها قالت الأم المتعدي عليها، إن نجلها سبق وأن تعدى عليها خلال شهر يونيو الماضي بالضرب وأحدث بها وبزوجها عدة إصابات وحرر عن ذلك المحضر رقم 5152 لسنة 2020 إداري طلخا إلا أنها تنازلت خوفا عليه من السجن.

وأضافت أن من تلك الفترة ونجلها يعتاد التعدي عليهم وسبق وأن حطم محتويات البيت الذي يقيمون فيه، وباب الشقة وأخرج ملابسهم وخزينهم من الأطعمة إلى الشارع وأشعل فيها النار، من أجل إجبارهم على أن يكتبوا البيت باسمه.

وتابعت الأم: «قررت أنا وزوجي بيع المنزل بعد أن ضاق بينا الحال على أن نقطن في شقة بالإيجار وأحضرنا سمسار اليوم بصحبة مشترين للمعاينة وفور أن شاهد نجلي السمسار انهال علينا بالضرب بواسطة سكين».

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