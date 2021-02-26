حجز ابن شقيق رجل أعمال شهير في حادث تصادم بقصر النيل

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم، حجز نجل شقيق رجل أعمال شهير لاتهامه بالتسبب في وفاة طفل إثر اصطدامه بسيارة، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.ورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل بقيادة حسام العشماوي رئيس مباحث قصر النيل، مفاده وقوع حادث اصطدام بين سيارتين ما أسفر عن وفاة طفل، وبالانتقال والفحص بقيادة العقيد وائل غانم مفتش مباحث فرقة الغرب تبين أن قائد السيارة هو نجل شقيق رجل أعمال شهير، كما تبين انه اصطدم بسيارة ملاكي تقل أسرة، وأسفر الحادث عن وفاة الطفل جراء شدة الاصطدام.