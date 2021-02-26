المغرب: استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان
الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:50 م
أ ش أطباعة
قدم وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني.
وقال الرميد، في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى الملك محمد السادس".
وقال الرميد، في استقالته التي وجهها إلى رئيس الحكومة: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى الملك محمد السادس".