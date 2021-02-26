"رفقا بالناس يا حكومة".. الباز يشيد بتحرك مستقبل وطن لتعديل قانون الشهر العقاري

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بتحرك تنسيقية شباب الأحزاب، وحزب مستقبل وطن لإجراء تعديل تشريعي على تعديلات قانون الشهر العقاري لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.













وأضاف، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن معلومات كثيرة قيلت عن هذا القانون، وتم ترويج العديد من الشائعات عن هذا القانون وأبرز هذه الشائعات هي نزع ملكية أي وحدة سكنية أو عقار لم يتم تسجيله، وهذا أمر عار تماما عن الصحة.













واستكمل أننا الآن أمام مرحلة جديدة بالنسبة لهذا القانون، وهو أنه سيكون هناك تعديل تشريعي له لتخفيف الأعباء على المواطن، ومن المنتظر أن تكون هناك إجراءات لاحقة تتعلق بتطبيق القانون لأنه سيطبق بداية من ٤ مارس المقبل، فمن الممكن أن يجمد لحين التوافق عليه تشريعيا.