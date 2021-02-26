ضبط 9 كيلو مخدرات و3 مجرمين شديدي الخطورة في القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية من ضبط 10 متهمين بالإتجار في المخدرات وهاربين من أحكام وشديدي الخطورة خلال حملة أمنية بمركز القناطر.تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على المضبوطات.تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا يفيد بتنفيذ حملة في مدينة ومركز القناطر لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط ٦ بحوزتهم مواد مخدرة بلغت أوزانها ٢ كيلو جرام، كما تم ضبط ٧ كيلو استروكس و٤٦٠ ألف جنيه و٢٠٠ جرام حشيش وبندقية خرطوش و٣ هاربين من جنايات شديدي الخطورة وعددا من الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتحررت المحاضر اللازمة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.