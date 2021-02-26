«الثالثة مرتبطة بسلوكياتنا».. «علمية كورونا»: مصر فى نهاية الموجة الثانية

قال الدكتور محمد النادي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إن مصر في نهاية الموجة الثانية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنها كانت أوسع انتشارًا من الأولى، إلا أن خبرة وزارة الصحة في التعامل مع حالات الإصابة بكوفيد-19، بالإضافة إلى البروتوكولات العلاجية التى وضعتها اللجنة العلمية ساعدت على مرورها بنجاح.وأكد النادي في تصريح لـ "الدستور"، أن دخول مصر موجة ثالثة من كورونا مرتبط بسلوك المواطنين ومدى اتباعهم الإجراءات الوقائية والاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى وغسيل الأيدى بصفة مستمرة.وعن دخول مصر الموجة الثالثة في أبريل، أوضح أنه من المبكر التنبؤ بموعدها لارتباطها بسلوكيات المواطنين، لافتًا إلى أن نشاط الفيروس لا يتأثر بدرجات الحرارة وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الموجة الأولى، حيث كانت ذروة الإصابة خلال أشهر "مايو – يونيو – يوليو".