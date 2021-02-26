نهال عنبر تكشف تطورات حالة الفنان يوسف شعبان الصحية

قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسئولة عن الملف الطبي، إن حالة الفنان يوسف شعبان مستقرة حتى الآن.

وأضافت الفنانة نهال عنبر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من المتوقع أن يتم رفع أجهزة التنفس بغرفة العناية المركزة خلال اليومين القادمين، حيث يتواجد عليها بشكل جزئي، مطالبة الشعب المصري بالدعاء للفنان يوسف شعبان باعتباره قامة فنية كبيرة.

وكان الفنان يوسف شعبان قد أصيب قبل أيام بفيروس كورونا، ويتلقى علاجه حاليًا داخل مستشفى العجوزة.