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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بنك ماليزي مرتبط بفضيحة صندوق الاستثمار السيادي يدفع 699 مليون دولار تسوية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:54 م
بنك ماليزي
بنك ماليزي
وكالات
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وافق أحد البنوك الماليزية الذي كان فيه حساب مصرفي لرئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق والذي ألقى الضوء على فضيحة صندوق الاستثمار السيادي الماليزي 1 إم. دي. بي على دفع 699 مليون دولار لتسوية قضيته مع السلطات الماليزية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أنه بموجب التسوية سيدفع بنك أيه. إم. إم. بي هولدنجز 83ر2 مليار رينجت ماليزي (699 مليون دولار)؛ لتسوية تورطه في تعاملات ذات صلة بصندوق الاستثمار.

وقالت وزارة المالية الماليزية في بيان اليوم الجمعة، إن التسوية تشمل كل الدعاوى والأعمال ذات الصلة بتورط "أيه.إم بنك جروب" في فضيحة صندوق الاستثمار، في إشارة إلى بنك تابع لمجموعة أيه. إم. إم. بي هولدنجز.

ولم تشر التسوية بشكل محدد إلى المخالفات التي ارتكبها البنك الماليزي في فضيحة فساد صندوق الاستثمار.

يذكر أن صندوق الاستثمار الماليزي السيادي "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1إم.دي.بي) تأسس عام 2009 بهدف دعم الاقتصاد الماليزي لكن مسئولين سابقين في الحكومة الماليزية ومستشارين مشكوك فيهم اختلسوا أغلب أموال الصندوق، بمساعدة عدد من البنوك والمؤسسات المالية الماليزية والأجنبية.

وخضعت فضيحة الصندوق الماليزي لتحقيق دولي خاص بالفساد في دول مثل سنغافورة وهونج كونج وسويسرا والولايات المتحدة بسبب شكوك بأن 5ر4 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسئولون ماليزيون رفيعو المستوى من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه.

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