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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة عين شمس ترفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع بدء الامتحانات

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:25 م
الاستعداد القصوى
الاستعداد القصوى تزامنا مع بدء الامتحانات
ريم محمود
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أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع كليات الجامعة، لبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتبارًا من غدٍ السبت، انطلاقًا من الحرص المستمر ‏على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى، والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة منذ بداية جائحة كورونا.

وقال رئيس الجامعة إنه جرى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، ورفع حالات استعداد المستشفيات الجامعية لمجابهة أي حالة تستدعى التدخل خلال الامتحانات.

فيما شدد الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التأكد من توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غرف العزل داخل كل كلية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها رئيس الجامعة، صباح اليوم الجمعة، ورافقه الدكتور هشام كامل تمراز والتي شملت تفقد كلية الآداب، وممرات وكليات الحقوق والعلوم والحاسبات والمعلومات ومبني الامتحانات للتأكد من أهمية توفير جميع الإمكانيات البشرية والوقائية، حفاظًا على سلامة طلابنا وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

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