رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: خطورة تفشي إنفلونزا الطيور «H5N8» بين البشر منخفضة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:05 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
طباعة
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن خطر انتشار سلالة (إتش 5 إن 8) من انفلونزا الطيور بين البشر يبدو منخفضا بعد أن جرى اكتشافها لأول مرة على مستوى العالم لدى عاملين في مزرعة روسية.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة هيئة (روسبوتريباندزور) للرقابة على صحة المستهلك، إن روسيا رصدت أول حالة إصابة بإنفلونزا إيه (إتش5 إن8) انتقل فيها الفيروس من الطيور إلى البشر وقامت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأمر.

وذكر بيان عن منظمة الصحة العالمية أنه جرى رصد إصابة سبعة أشخاص في روسيا بالفيروس، لكن أيا منهم لم تظهر عليه أعراض في أعقاب تفشٍّ للفيروس في مزرعة للدواجن بمنطقة أستراخان الجنوبية.

وأضافت أن نفوق أكثر من 100 ألف من بين الطيور في المزرعة، والتي يبلغ عددها 900 ألف دجاجة في ديسمبر كانون الأول كان السبب وراء بدء التحقيق.

موضوعات متعلقة

«معندوش تليفون تاتش».. والدة طفل بورسعيد تكشف حقيقة «مغامرة ابنها»

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: التيرانوصورات أطاحت خلال نموها بأجناس ديناصورات أصغر حجما

«ألروسا» الروسية تعرض ماسة نادرة عيار 242 قيراطا للبيع في مزاد بدبي

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
ماجد حبته
الجوع يقود العالم الحر!
المزيد

الثقافة

حضور كثيف من نجوم الفن في افتتاح «آرت فير إيجيبت» (صور)

اللجنة القومية للقاهرة التراثية تجتمع بمقر التنسيق الحضاري

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)